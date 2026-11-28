Массовая драка произошла во время футбольного матча Первой лиги между московским «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Потасовка попала на видео, его разместили в телеграм-канале «Первый спорт» .

Встреча проходила на стадионе «Торпедо», болельщики в течение всего матча обменивались оскорбительными кричалками и бросали на поле предметы. В сторону вратаря автозаводцев болельщики кинули стеклянную бутылку. На перерыв команды уши со счетом 1:0 в пользу «Торпедо».

Фанаты из гостевого сектора перебрались на трибуны болельщиков «Торпедо», после этого началась потасовка. В драке участвовали фанаты «Торпедо» и ЦСКА, пришедшие поддержать хабаровскую команду.