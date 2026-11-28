Массовую драку устроили фанаты «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» на матче Первой лиги
Массовая драка произошла во время футбольного матча Первой лиги между московским «Торпедо» и «СКА-Хабаровск». Потасовка попала на видео, его разместили в телеграм-канале «Первый спорт».
Встреча проходила на стадионе «Торпедо», болельщики в течение всего матча обменивались оскорбительными кричалками и бросали на поле предметы. В сторону вратаря автозаводцев болельщики кинули стеклянную бутылку. На перерыв команды уши со счетом 1:0 в пользу «Торпедо».
Фанаты из гостевого сектора перебрались на трибуны болельщиков «Торпедо», после этого началась потасовка. В драке участвовали фанаты «Торпедо» и ЦСКА, пришедшие поддержать хабаровскую команду.
«Фанаты жестко избивали друг друга, выбегали на поле, орали матерные кричалки. Кто-то бросил на поле стеклянную бутылку из-под алкоголя, а один из фанатов „Торпедо“ вдруг достал член и начал трясти им на морозе», — сообщили в телеграм-канале.
Диктор безуспешно призывал зрителей к спокойствию и предупредил, что матч могут завершить досрочно. На месте происшествия ОМОН «вязал» фанатов, отметили в сообщении.
На Чемпионате мира среди людей низкого роста в Рабате драку устроили сами футболисты. Стычка вспыхнула сразу после завершения игры между командами Колумбии и Марокко.