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    Трибуны в США скандировали на русском: Александра Трусова произвела фурор на этапе Гран-при в США

    Трусова заняла второе место в короткой программе на этапе Гран-при в США

    Фото: РИА «Новости»

    Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) заняла второе место в короткой программе на этапе Гран-при Skate America в Эверетте. Об этом сообщил телеканал NBC.

    Спортсменка чисто исполнила прокат, но уступила лидеру соревнований восемь баллов перед произвольной программой. Первую строчку в итоге заняла бронзовый призер Олимпиады 2026 года Ами Накаи из Японии.

    NBC отметил, что заполненные трибуны арены Angel of the Winds тепло приняли россиянку, некоторые зрители кричали ей слова поддержки на русском языке.

    Двадцатидвухлетняя фигуристка выступила под музыку из фильма «Лара». Программу для нее поставил французский хореограф Бенуа Ришо. После проката Игнатова объяснила, что уже каталась под медленные лирические мелодии раньше, но теперь гораздо лучше чувствует такую музыку.

    Спортсменка вышла на лед в нейтральном статусе.

    Два года назад она вышла замуж за Макара Игнатова и взяла его фамилию, она уже стала матерью.

    Раньше болельщики называли фигуристку «королевой четверных» за владение лутцем, флипом, сальховом и тулупом. Сейчас Игнатова оставила в арсенале только четверной лутц.

    Ранее Трусову с годовалым сыном тепло приветствовали на турнире ISU в Китае.

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