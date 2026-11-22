«Причина — систематическая клевета матери фигуристки в адрес школы», — уточнил собеседник агентства.

Мать спортсменки Ирина Костылева заявила ТАСС, что дочь не знала об отчислении. При этом отметила, что они решили покинуть академию после собрания, на котором фигуристку лишили роли Герды, предложив взамен роль подружки. В академии же признали свое бессилие в отношениях с матерью спортсменки.

«Там все проблемы только из-за мамы. Пока мама будет рядом, Лена Костылева не будет кататься вообще нигде, и ничего у нее не получится. Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек», — заявил РИА «Новости» чемпион мира в танцах на льду, тренер Александр Жулин.

Фигуристка Костылева уже завершала сотрудничество с тренером Евгением Плющенко в конце 2025 года.