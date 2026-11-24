Индийская спортсменка Шришти Дхармендра Шарма проехала на роликах 50 метров на шпагате за рекордные 6,86 секунды. Об этом сообщил сайт Книги рекордов Гиннесса.

Чтобы результат был честным, на дистанции поставили специальные планки. Девушка улучшила собственный рекорд — 7,46 секунды. Заезд прошел 8 октября в штате Махараштра.

Спортсменка из Индии увлеклась роликами и лимбо-скейтингом в пять лет. Благодаря усердным тренировкам она может вставать на шпагат и проезжать на скорости под низкими препятствиями.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса вошел художник Дэвид Гарибальди, который всего за 43,5 секунды нарисовал на холсте статую Свободы. Он провел перформанс на набережной в Нью-Йорке, с которой открывается вид на памятник. Гарибальди объяснил, что своим рекордом хотел показать пример другим и вдохновить людей на творчество.