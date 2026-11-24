Кубок мира по футболу среди карликов закончился скандалом
Футболисты подрались на Чемпионате мира среди людей низкого роста
Футболисты национальных сборных устроили жестокую драку на Чемпионате мира среди людей низкого роста в Рабате. Об этом сообщило издание TVN.cl.
Крупный скандал разгорелся на мировом первенстве в столице Марокко. Стычка вспыхнула сразу после завершения игры между командами Колумбии и Марокко.
Спортсмены обеих сборных наносили друг другу удары кулаками и ногами. Конфликт стремительно набирал обороты, организаторам пришлось вызвать полицию.
Правоохранители с трудом разняли участников потасовки. На распространенных в Сети видео заметно, как футболисты вырываются из рук силовиков и вновь бросаются в драку.
До ее начала команды провели матч группового этапа и сыграли вничью со счетом 1:1.
Чемпионат мира по футболу среди людей низкого роста объединяет национальные команды спортсменов с ахондроплазией и другими формами низкорослости. Участники турнира проводят матчи на уменьшенных площадках по правилам мини-футбола.
Ранее драка с Усманом Нурмагомедовым обернулась скандалом для Мераба Двалишвили.