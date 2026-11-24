Футболисты подрались на Чемпионате мира среди людей низкого роста

Футболисты национальных сборных устроили жестокую драку на Чемпионате мира среди людей низкого роста в Рабате. Об этом сообщило издание TVN.cl .

Крупный скандал разгорелся на мировом первенстве в столице Марокко. Стычка вспыхнула сразу после завершения игры между командами Колумбии и Марокко.

Спортсмены обеих сборных наносили друг другу удары кулаками и ногами. Конфликт стремительно набирал обороты, организаторам пришлось вызвать полицию.

Правоохранители с трудом разняли участников потасовки. На распространенных в Сети видео заметно, как футболисты вырываются из рук силовиков и вновь бросаются в драку.

До ее начала команды провели матч группового этапа и сыграли вничью со счетом 1:1.

Чемпионат мира по футболу среди людей низкого роста объединяет национальные команды спортсменов с ахондроплазией и другими формами низкорослости. Участники турнира проводят матчи на уменьшенных площадках по правилам мини-футбола.

Ранее драка с Усманом Нурмагомедовым обернулась скандалом для Мераба Двалишвили.