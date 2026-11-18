Сборную России по футболу допустят до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Соответствующий циркуляр опубликовала пресс-служба УЕФА, об этом сообщил ТАСС .

В списке указали 54 команды, игравшие на групповом этапе Лиге наций сезона-2026/2027. Российская сборная в турнире участия не принимала, и в документе ее нет. Жеребьевка пройдет 6 декабря в Белфасте в Северной Ирландии.

Ранее стали известны все участники плей-офф футбольной Лиги наций. Последним из них стала сборная Норвегии. Также в полуфинал прошли Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Англия, Испания и Португалия.