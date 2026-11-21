World Sailing допустила российских яхтсменов до соревнований с флагом и гимном

Совет Международной федерации парусного спорта отменил ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

Теперь яхтсмены смогут выступать под национальным флагом и с гимном, а также участвовать в командных турнирах.

«Совет World Sailing принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к участию в соревнованиях под флагом и с возможностью командных выступлений. Правила вступают в силу немедленно», — написал он.

В марте 2022 года World Sailing отстранила российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от соревнований.

В июле 2025 года организация разрешила россиянам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В июне 2026 года национальную символику вернули российским юниорам.

Ранее Нидерланды отказали трем российским гимнасткам в визах перед чемпионатом мира.