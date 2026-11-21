Двукратному чемпиону мира по санному спорту Семену Павличенко не дали нейтральный статус. Об отказе ТАСС рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

«В получении статуса отказано <…> Семену Павличенко и главному тренеру [сборной России] Сергею Чудинову», — сообщила она.

Ранее Гарт отмечала, что 10 членов сборной по одноместным саням, четыре тренера и два медицинских специалиста прошли проверку. Они получили приглашение выступать на международных стартах в качестве нейтральных атлетов.

Павличенко — 35 лет. В его копилке — два золота чемпионатов мира: личное первенство в 2015 году и эстафета в 2019-м.

Накануне российских атлетов допустили до соревнований по парусному спорту с флагом и гимном. Их отстранили от состязаний в марте 2022 года, а в июле 2025-го разрешили выступать в нейтральном статусе.