Руководство «Вашингтон Кэпиталз» провело торжественное мероприятие в честь капитана команды Александра Овечкина, установившего рекорд по голевым передачам. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз» на лед стадиона «Кэпитал Уан» вышел хоккеист вместе с семьей — матерью, женой и двумя сыновьями.

На медиакубе стадиона показали ролик с поздравлениями, в том числе от предыдущего рекордсмена «Вашингтона» форварда Никласа Бэкстрема, который выполнил 762 результативные передачи. Овечкину также подарили их совместный портрет.

Российский хоккеист обновил достижение в матче с «Баффало Сейбрз», отдав 763-ю результативную передачу Буну Дженнеру. Сейчас на его счету уже 764 ассистов.

Ранее вратаря «Детройт Ред Уингз» Даниила Тарасова признали третьей звездой игрового дня турнира Национальной хоккейной лиги. Он отразил 31 бросок и не пропустил ни одной шайбы в ворота своей команды.