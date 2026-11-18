Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка обратился к коллегам из стран Евросоюза с просьбой не выдавать визы российским хоккеисткам, которые должны выступить на юниорском чемпионате мира 2027 года в Остраве. Его слова привело издание Seznam Zprávy .

Глава чешского внешнеполитического ведомства направил письма министрам иностранных дел всех стран ЕС, а также лично связался с некоторыми из них по СМС. Мацинка опасается, что российская команда сможет получить шенгенские визы в других государствах и через них въехать в Чехию.

«Они поддержат меня. Ни одна страна не выдаст хоккеисткам из России визы, чтобы они не смогли приехать в Чехию через другую страну Шенгена», — заявил министр.

Чемпионат мира среди девушек до 18 лет состоится в Остраве на 8–16 января 2027 года.

Ранее сборную России не пустили на молодежный ЧМ в Канаде.