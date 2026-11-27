Российская лыжница Наталья Терентьева стала четвертой в индивидуальной гонке 10 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Весь пьедестал почета заняли шведские лыжницы: Эбба Андерссон с результатом 25 минут 19,4 секунды, Линн Сван и Фрида Карлссон.

Терентьева пробежала дистанцию за 25 минут 38,4 секунды. Соревнования проходили с раздельным стартом, и она некоторое время лидировала. Но затем лыжницу обошли стартовавшие позже шведки. Еще одна россиянка Дарья Непряева пришла 28-й.

Это первая гонка для российских спортсменов после возвращения на Кубок мира.

Ранее посольство рассказало, что норвежские лыжники готовы уважительно встретить российских спортсменов на соревнованиях. В то же время мэр Осло Анне Линдбу выступала за ограничение виз для атлетов из России.