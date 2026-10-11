Кот открыл кран и устроил потоп в квартире в Ульяновской области

В Ульяновской области кот открыл лапой кран, устроив потоп с ущербом более полумиллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова.

Домашний питомец остался дома один. Шалость кота привела к потопу с ущербом более 600 тысяч рублей. При этом такие случаи не редкость. Собаки и кошки, оставшиеся дома одни, могут опрокинуть аквариум и залить соседей, уронить телевизор или погрызть ноутбук.

Серова объяснила, что в полис по страхованию жилья по умолчанию включен риск гражданской ответственности. Собственник сможет скорректировать сумму, если посчитает недостаточной первоначальную. Тогда страховая компания сама возместит ущерб пострадавшей стороне.

Ранее Росгосстрах перечислил самые распространенные страховые случаи. Это кражи, пожары и потоп.