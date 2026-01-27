Эксперт СберСтрахования Абрамов пояснил, какие ситуации не покрываются страховкой

Страхование остается надежным инструментом финансовой защиты, но не все инциденты признаются страховыми случаями. Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов рассказал «Известиям» о причинах отказа в выплате и нюансах договора.

Абрамов отметил: «Основной принцип страхования — помощь при ущербе в результате неожиданных событий, произошедших после оформления полиса и соответствующих его условиям».

В автостраховании (КАСКО) не предусмотрены выплаты за естественный износ автомобиля, например, замену тормозных колодок или масла. Страховым случаем не считается использование машины не по назначению, например, для участия в гонках. Также не покрываются мелкие бытовые повреждения: сколы или царапины.

При страховании жилья возмещаются только риски, указанные в договоре. Например, ущерб соседям от потопа не компенсируется, если не включена опция гражданской ответственности. Выплата не предусмотрена за повреждения из-за естественного износа конструкций, так как эти ситуации не являются внезапными.

В страховании путешествий стандартный полис не покрывает отмену поездки по личным причинам. Отмена рейса также не является страховым случаем, так как за возврат билетов отвечает авиаперевозчик.

Для упрощения урегулирования Абрамов рекомендует внимательно изучать договор до подписания, предоставлять достоверные данные и оперативно фиксировать инциденты с помощью фото и справок. Подать заявление удобно через цифровые сервисы страховой компании.