Эксперт Росгосстраха Купцова рекомендовала проверять детский лагерь в реестре организаций отдыха

При выборе летнего лагеря для ребенка важно учитывать не только цену и красивые картинки на сайте, но и безопасность. Эксперт по личному страхованию Росгосстраха Ольга Купцова рассказала «Газете.ru» , на что обратить внимание.

По словам эксперта, необходимо проверить, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Если лагеря нет в перечне, это серьезный повод отказаться от путевки, так как нет гарантий, что там соблюдаются все необходимые требования.

Также стоит насторожиться, если сайт лагеря обещает «уникальную программу» и «лучшие условия», но не раскрывает деталей. Кроме того, важно уточнить, работает ли медпункт круглосуточно и есть ли там изолятор, есть ли в штате врач, а не только медсестра.