Юрист Фролова рассказала, что титульное страхование поможет не стать жертвой «бабушек-скамщиц» при покупке жилья

В России фиксируется рост случаев мошенничества с недвижимостью, в которых участвуют пожилые люди. Они продают жилье, а затем заявляют, что сделали это под влиянием мошенников. В результате суды оставляют квартиру за продавцами, а покупатели лишаются и жилья, и денег. Для защиты от подобных ситуаций юрист Анна Фролова в разговоре с URA.RU рекомендовала оформить титульное страхование.

По словам эксперта, титульное страхование — это единственный действенный способ защиты. Если сделку признают недействительной, страховая компания компенсирует покупателю стоимость недвижимости.

Однако перед заключением договора необходимо внимательно изучить его условия. Многие страховщики исключили из страхового покрытия статьи 178 и 179 Гражданского кодекса РФ, по которым сейчас и признают сделки недействительными.

Стоимость титульного страхования обычно составляет до 0,4% от стоимости объекта. Из-за роста случаев мошенничества страховые компании повысили тарифы на этот вид страхования примерно на 30%, добавила Фролова.