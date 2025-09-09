«Сравни» и Росгосстрах: 44% опрошенных россиян считают квартиру выгодной инвестицией

Для многих россиян недвижимость — это не только жилье, но и потенциальный источник дохода. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни» и Росгосстраха.

Так, 44% респондентов заявили, что рассматривают приобретение квартиры как выгодную инвестицию. Каждого пятого респондента уже радует доход от сдачи недвижимости в аренду, а 23% намерены в будущем купить жилье с целью заработка на сдаче или перепродаже.

Желаемый ежемесячный доход от аренды недвижимости, по мнению участников исследования, колеблется в зависимости от площади и местоположения квартиры. Наибольшее число опрошенных (42%) полагают, что аренда будет приносить от 20 до 50 тысяч рублей. Менее трети (30%) согласны получать 50–80 тысяч рублей в месяц. Еще 12% рассчитывают зарабатывать от 80 до 100 тысяч рублей, а 16% — от 100 до 150 тысяч рублей.