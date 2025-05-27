Сегодня 02:54 Страховка от дронов. Как получить деньги за задержку рейса из-за атаки БПЛА Юрист Матюшенков: страховая возместит 45 000 за проживание при отмене рейса 0 0 0 Фото: Bodo Marks/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Волна атак беспилотников на российские аэропорты спровоцировала не только отмены и массовые задержки рейсов, но и взрывной спрос на страхование от таких форс-мажоров. Как именно работают эти страховки, когда они срабатывают и в каких случаях страховая компания откажет — 360.ru разобрался вместе со специалистами и представителями страховой отрасли.

Рост выплат по страховкам В последние месяцы, по данным страховых компаний, выплаты за задержку рейсов из-за атак дронов выросли в несколько раз. Например, в «СберСтраховании» за майские праздники объем компенсаций превысил месячные показатели более чем втрое. Клиенты «АльфаСтрахования» за те же дни получили свыше 29 миллионов рублей — при том, что каждая задержка более трех часов автоматически влекла выплату в 10-20 тысяч рублей. В «Ренессанс Страховании» действует другая схема: за каждый час сверх установленного лимита (обычно четыре часа) автоматически начисляется компенсация. Но такой полис — не базовый продукт авиакомпаний. Его можно докупить при оформлении билета у агрегатора, турагентства или в рамках более широкого страхового пакета для путешественников. Страхование от задержки рейса иногда идет как бесплатная опция по банковским картам с премиальным обслуживанием, но детали всегда индивидуальны.

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Какие риски покроет страховка Главный вопрос: всегда ли страховая компания оплатит задержку или отмену рейса по причине атаки дронов? В большинстве стандартных страховых программ причина задержки просто не имеет значения. Если самолет не вылетел по расписанию, а вы оформили страховку с покрытием подобных рисков, компенсация положена в любом случае. Более того, некоторые страховщики начисляют выплаты автоматически. Выбор страховой компании Некоторые российские страховщики, такие как ВСК, «АльфаСтрахование» и «Росгосстрах», предлагают полисы, связанные с рисками БПЛА. Например, ВСК имеет продукт для страхования имущества от падения дронов. Перед покупкой страховки от задержки рейса внимательно прочтите условия полиса, а лучше напрямую обратитесь к представителю компании, или страховому агенту. Как работают полисы при отмене или задержке рейсов Страховка от задержки или отмены рейса покрывает непредвиденные расходы, если авиакомпания несет ответственность за сбой. Например, это может быть техническая неисправность самолета, задержка из-за предыдущего рейса или проблемы с пересадкой, объяснил 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

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Страховая компания, по его словам, компенсирует покупку предметов первой необходимости (гигиенических принадлежностей, еды), оплату размещения в гостинице (если авиакомпания не предоставила эту услугу), трансферы или связь.

Размер выплаты зависит от условий полиса: средняя компенсация за вещи — до пяти тысяч рублей, за проживание — до 45 тысяч рублей. Основное требование — предоставление подтверждающих документов (справки авиакомпании, чеки). Дмитрий Матюшенков

Почему могут не заплатить Однако есть важные исключения из стандартных страховок, которые позволяют компаниям не выплачивать деньги: Если в регионе объявлено чрезвычайное положение или ведутся боевые действия, страховые риски по этим территориям часто не покрываются. Информацию нужно уточнять заранее.

Некоторые компании относят атаки дронов к «военным рискам» или иным форс-мажорам, которые отдельно прописаны в правилах страхования и могут быть исключены из стандартного покрытия. В таком случае придется доплатить за более полный страховой пакет.

Если полис изначально не предусматривает компенсации по причинам, не зависящим от авиакомпании (а дроны — как раз такой случай), выплату тоже могут не одобрить. Иными словами, детали важны: перед покупкой страховки стоит внимательно читать правила, уточнять по горячей линии или чат-боту, включены ли в покрытие «риски БПЛА», форс-мажоры и боевые действия.

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Страховая компания откажет в компенсации, если задержка или отмена рейса произошли по вине пассажира (например, опоздание на рейс, нарушение правил поведения) или из-за форс-мажора: военных действий, стихийных бедствий (ураганов, наводнений). Критически важно, что страховая не покроет расходы, уже компенсированные авиакомпанией (например, оплаченный отель или трансфер). Дмитрий Матюшенков

Специалист также предупредил, что страховщики тщательно проверяют документы и могут отказать, если не будет подтверждения задержки. Почему не платят сами авиакомпании? По российскому законодательству пассажир имеет право требовать компенсацию за задержку рейса у самой авиакомпании. Но если причиной стал налет дронов, компания может попытаться отказать — это могут признать обстоятельством непреодолимой силы. Именно поэтому покупка страховки чуть ли не единственный реальный шанс получить компенсацию за несостоявшийся отпуск или сорванную командировку при атаках на аэропорт. Важный нюанс Страховки от падения дронов на имущество граждан некоторые участники рынка в России выделили в отдельные полисы. Юристы же отмечали, что положение по выплатам достаточно шаткое, это можно экстраполировать и на страховки по переносам рейсам. Дело в том, что согласно статье 964 Гражданского кодекса, страховые компании освобождаются от выплат, если произошедшее признают терактом или военными действиями. Однако юрист Артем Грицюк в беседе с РБК говорил, что считает атаку беспилотников чрезвычайной ситуацией. Значит, теоретически, граждане могут за получением компенсаций обратиться в межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как получить страховую выплату Чтобы получить выплату, необходимо собрать справку о задержке или отмене рейса в авиакомпании, чеки на все расходы (питание, проживание, трансферы, покупки), а также сохранить копию страхового полиса. Документы направляют в страховую компанию, указав в заявлении детали инцидента. Сроки рассмотрения обычно составляют до двух месяцев (например, 45 дней по некоторым полисам), но точные сроки указаны в договоре. Важно проверить условия страхования: не все полисы покрывают задержки одинаково, некоторые устанавливают лимиты на компенсацию. Для экономии можно сравнить цены через специализированные сервисы, выбрав опцию «Задержка рейса». Получить страховку можно как при покупке тура, так и отдельно онлайн или в офисе страховой компании.

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Оформить страхование можно на сайте агрегатора, турфирмы или при покупке билета. При наступлении страхового случая алгоритм действий прост: Зафиксировать задержку: получить справку в аэропорту или дождаться автоматического уведомления от страховой.

Подать заявление: через сайт или приложение страховщика, приложив электронный билет и справку о задержке.

Дождаться решения: по опыту пассажиров, выплаты приходят в срок от 10 до 30 дней. Некоторые компании («СберСтрахование», «АльфаСтрахование») сами отслеживают статус рейса и присылают клиенту сообщение с инструкциями для оформления выплаты. В ряде случаев выплата производится автоматически, если по геолокации видно, что пассажир не покинул аэропорт через три часа после назначенного времени вылета.

Выгодно ли покупать страховку от задержки рейса из-за дронов? С учетом регулярных атак на инфраструктуру, страховой полис становится не только актуальным, но и практически единственным инструментом возврата части расходов в случае срыва поездки. Особенно это касается тех, кто летает через крупные хабы, часто попадающие под ограничения. Стоимость такой страховки относительно невысока — от 200 до 600 рублей за полис с базовым покрытием. В случае длительной задержки выплата может многократно превысить стоимость самого полиса.