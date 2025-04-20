Единые полисы ОСАГО начнут продавать в России и Белоруссии

РСА: с 23 апреля начнется продажа единых полисов ОСАГО для России и Белоруссии

С 23 апреля стартуют продажи полисов ОСАГО, действующих одновременно в России и Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), подчеркнув, что переносов сроков не планируется.

«Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии („Белая карта“) начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства», — уточнили в РСА.

Изначально проект планировали запустить еще в 2023 году, но из-за доработок системы сроки неоднократно сдвигались. Сейчас при пересечении границы требуется покупать отдельные полисы для каждой страны или оформлять «Синюю карту» для кратковременных поездок.

Важно отметить, что покрытие для Белоруссии не будет автоматически включаться во все полисы. Для этого потребуется оформить дополнительное соглашение к действующему договору ОСАГО.

Приобрести такой полис можно будет только онлайн через сайты аккредитованных страховых компаний. В их список входят девять организаций: «АльфаСтрахование», «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», «РЕСО-Гарантия», «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «Двадцать первый век».

В случае ДТП в Белоруссии с участием российского автомобиля, застрахованного по этой программе, потерпевшему нужно будет обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Все расходы затем компенсирует российская страховая компания.

Как пояснил президент РСА Евгений Уфимцев, нововведение в первую очередь заинтересует жителей приграничных регионов и перевозчиков. При этом для разовых поездок по-прежнему доступна «Синяя карта».

Ранее стало известно, что с 7 апреля в России начали действовать ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа.