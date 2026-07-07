Директор по страховым продуктам Орлова рассказала о рисках травм после падения с самоката

Падение с самоката может показаться незначительным, но спустя время могут проявиться отек и боль при движении, рассказала «Газете.Ru» директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Часто страдают руки: кисти, запястья и локти, так как их инстинктивно выставляют вперед при падении. Однако могут пострадать и нижние конечности — жесткий контакт с поверхностью или неудачное торможение могут привести к травме колена или голеностопа, написало ИА НСН.

Особую опасность представляют удары головой. Симптомы, такие как сонливость, тошнота, головная боль или проблемы с концентрацией, могут проявиться позже и указывать на серьезную проблему.

Эксперт рекомендует не игнорировать отсроченные симптомы и следить за состоянием. При усилении боли, отеке, трудностях с опорой на ногу или появлении тошноты необходимо обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно оценить травму сложно, поэтому важно не пренебрегать визитом к врачу.