Эксперт СК «Росгосстрах» Парыгина объяснила, какие меры стоит предпринять после аварии с самокатом

С наступлением теплого времени года в Москве увеличивается количество поездок на самокатах и велосипедах, а вместе с тем и число связанных с ними происшествий. О том, как правильно поступить при столкновении и как получить компенсацию, рассказала «Известиям» начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Парыгина.

Парыгина подчеркнула, что самокат стал не просто развлечением, а источником опасности. При столкновении необходимо рассматривать инцидент как полноценное происшествие и фиксировать все обстоятельства, данные участников, травмы и повреждения имущества. Это важно для последующего урегулирования вопроса и получения компенсации.

Если происшествие случилось на дороге или тротуаре, следует вызвать ГИБДД для оформления всех деталей. В случае травм нужно обратиться в медицинское учреждение и оформить документы. При повреждении личных вещей важно подтвердить ущерб чеками.

Если инцидент произошел в парке или на другой закрытой территории, необходимо обратиться в администрацию объекта. Главное — подробно оформить все детали на месте происшествия.

Возможность страховой выплаты зависит от виновника аварии. Если виновен водитель автомобиля, пострадавший на самокате может рассчитывать на компенсацию по ОСАГО. Если же виноват пользователь самоката, то ему возмещение не положено, а ущерб автомобилю может быть взыскан с него.

Максимальная страховая выплата при травмах, полученных на электросамокате, составила 200 тысяч рублей. Компенсация по ОСАГО за наезд на самокатчика достигла 205 тысяч рублей, а по каско за повреждение автомобиля — 412 тысяч рублей.

Дептранс Москвы совместно с Минтрансом РФ рассматривают возможность внесения поправок в законодательство, которые запретят тяжелым электросамокатам и велосипедам двигаться по тротуарам.