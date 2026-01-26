Эксперт страховой компании Белова рекомендовала не начинать год с жесткой экономии

Заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова в беседе с RT отметила, что чувство финансового кризиса после праздников часто возникает не из-за недостатка средств, а по психологическим причинам.

По словам эксперта, в праздничные дни траты концентрируются в коротком промежутке времени, тогда как доходы поступают по привычному графику или даже задерживаются из-за нерабочих дней.

«Ощущение финансовой ямы чаще связано не с размером трат, а с потерей устоявшейся структуры доходов и расходов», — объяснила специалист.

Белова рекомендовала не начинать год с жесткой экономии. По ее мнению, резкое сокращение расходов и постоянная проверка баланса могут лишь усилить тревожность. Вместо этого она предложила сократить спонтанные траты и обойтись без крупных необязательных покупок на ближайшие несколько недель.