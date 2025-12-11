Эксперт по страхованию Орлова предупредила о риске хронического стресса из-за синдрома «достигаторства»

Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова рассказала « Известиям », что синдром «достигаторства» может привести к хроническому стрессу и подорвать здоровье.

По ее словам, работа часто занимает большую часть жизни амбициозных людей, превращаясь в бесконечный марафон. Это нарушает баланс между активностью и отдыхом, вызывая повышенную выработку кортизола — гормона стресса. В результате возникают скачки давления, сбои в обмене веществ и нарушения сна.

Орлова подчеркнула, что стремление к постоянному успеху ведет к истощению дофаминовой системы, отвечающей за чувство удовольствия. В такие моменты организм начинает жить в режиме тревоги, а отдых воспринимается как потеря времени, добавила «Москва 24».