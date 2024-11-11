Названы самые частые риски для владельцев квартир

В компании пояснили, что чаще всего заявления поступают от домовладельцев, проживающих в Москве и Подмосковье, Республике Татарстан и Республике Башкортостан. Квартиры может залить из-за незакрытого крана, повреждения системы водоснабжения, засора системы канализации, тушения пожара в квартире сверху или проведения работ выше по этажу.

По словам начальника Управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании Юлии Серовой, за период с января по сентябрь 2024 года около 90% поданных заявлений (5,3 тысячи обращений) пришлись на повреждение недвижимого имущества жидкостью.

Специалист добавила, что цифры по заливам незначительно меняются из года в год. В 2023 году в страховую компанию подали пять тысяч обращений, или около 87%.

Среди причин пожара чаще всего называют проблемы с электрооборудованием, неосторожное обращение с огнем и брошенные на балкон горящие окурки.

Ранее в Москве семь человек пострадали при взрыве в одной из квартир на Карельском бульваре.