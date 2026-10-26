Грузовые вагоны загорелись после схода с рельсов в Свердловской области

На Урале вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В компании уточнили, что в ночь на 26 октября, в 01:30 по местному времени (23:30 воскресенья по московскому времени) произошла авария на путях.

«На перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием», — сообщили в СвЖД.

В компании добавили, что обошлось без пострадавших. Движение приостановили, габарит соседнего пути был нарушен.

На место происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Ивановской области легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездов, выехав на пути на запрещающий сигнал светофора.