Лекцию о безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

21 октября сотрудники администрации городского округа Солнечногорск провели профилактическое занятие в Поваровской школе. Разговор об опасном увлечении «зацепингом» был призван помочь детям ответственнее относиться к своей безопасности рядом с железной дорогой.

Ученикам объяснили, почему попытки прокатиться снаружи поезда и пересечение путей вне установленных переходов могут обернуться трагедией. Участники встречи разобрали правила поведения на железной дороге, а для повторения материала получили памятки и рекомендательные листовки.

«Важно не просто донести до ребят правила безопасности, а помочь им по-настоящему осознать возможные угрозы и выработать устойчивые привычки поведения вблизи железнодорожной инфраструктуры. Подобные уроки проходят на регулярной основе во всех образовательных учреждениях округа», — подчеркнул первый замглавы округа Виталий Тушинов.

Школьные занятия дополняют еженедельными профилактическими выходами на железнодорожные станции. С пассажирами работают сотрудники администрации округа, представители РЖД и Административно-пассажирской инспекции, а также «Волонтеры Подмосковья». Во время рейдов людям напоминают о мерах предосторожности, чтобы предупредить происшествия.