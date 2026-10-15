Поезд врезался в автобус на въезде в туннель под Ла-Маншем, пострадали 19 человек

TF1: В ДТП на въезде в туннель под Ла-Маншем пострадали 19 человек

Серьезная авария произошла на въезде в туннель под Ла-Маншем в в Кокеле (Па-де-Кале). Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 19 человек, сообщил французский телеканал TF1 .

По данным репортеров, авария произошла на «на погрузочной площадке евротоннеля» в Кокеле. По первоначальной информации, мини-автобус перевернулся на рельсах у входа в туннель под Ла-Маншем, на уровне посадочной платформы. Затем транспортное средство с 19-ю людьми внутри (водитель и 18 пассажиров) столкнулось с грузовым поездом.

Позже телеканал уточнил, что микроавтобус врезался в остановившийся грузовой поезд. Движение поездов по туннелю между Францией и Великобританией прервано в обоих направлениях.

По информации СМИ, из 19 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии, они получили травмы головы и ног. Угрозы жизни нет.

Во Владимирской области в начале сентября электричка столкнулась с грузовиком, водитель погиб. Автомобиль DAF с полуприцепом выехал на переезд перед приближающимся поездом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.