Рейд по безопасности на железной дороге провели в Солнечногорске

22 октября на железнодорожной станции «Подсолнечная» в Солнечногорске организовали очередной профилактический рейд. Мероприятие было направлено на предупреждение несчастных случаев и информирование жителей о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах.

К акции присоединились представители администрации городского округа, сотрудники РЖД, Административно-пассажирской инспекции и «Волонтеры Подмосковья». Они распространяли среди пассажиров информационные памятки и проводили беседы, посвященные безопасному поведению вблизи путей.

Жителям объяснили, что пересекать железную дорогу разрешается только в предназначенных для этого местах — по пешеходным мостам, через тоннели или специальные настилы. Перед переходом важно убедиться, что поблизости нет приближающегося поезда. На платформах необходимо соблюдать безопасную дистанцию от края. Кроме того, использование наушников и мобильных телефонов в таких местах отвлекает внимание и повышает риск несчастных случаев.

Отдельную часть профилактической работы посвятили детям и подросткам. Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов подчеркнул важность личной ответственности.

«Безопасность на железной дороге — это зона личной ответственности каждого. Наши регулярные рейды — это не формальность, а возможность своевременно напомнить людям о простых, но жизненно важных правилах. Мы уделяем особое внимание детям и подросткам, подробно информируя их об опасности таких смертельных увлечений, как „зацепинг“», — отметил Виталий Тушинов.

Мероприятия по предупреждению происшествий на железнодорожном транспорте в муниципалитете проводят на постоянной основе. Каждую неделю на станциях организуют профилактические акции, а специалисты ежедневно дежурят, выявляют нарушения и индивидуально беседуют с гражданами. Дополнительно в школах и других образовательных учреждениях округа регулярно устраивают тематические занятия, на которых учащимся наглядно объясняют возможные опасности.