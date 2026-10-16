Электропоезд насмерть сбил девушку возле станции «Краснодар 2»
В районе станции «Краснодар 2» пригородный поезд насмерть сбил 21-летнюю девушку из Динского района. Об этом сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Трагедия произошла 16 октября в 8:20. Согласно предварительным данным ведомства, девушка пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист состава Тимашевск — Краснодар не сумел вовремя затормозить и совершил наезд.
На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Транспортные полицейские организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.