Автомобиль попал под поезд в Ивановской области

Прокуратура проверит ДТП с автомобилем и поездом в Ивановской области

Легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездом на железнодорожном переезде перегона Фурманов — Волгореченск. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ДТП произошло 24 октября около 23:30. Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Схода подвижного состава не произошло, движение других поездов не нарушено.

Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Днем ранее в Еврейской автономной области поезд также снес на переезде легковушку, погибли шесть человек. Локомотивная бригада и пассажиры не пострадали, с рельсов состав не сошел.