Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в ЕАО

При столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

ЧП произошло в Смидовичском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд возле села Дежневка и столкнулся с поездом.

Еще один человек получил тяжелые травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Днем ранее легковушка Škoda попала в аварию с пассажирским автобусом в Екатеринбурге, водитель погиб. Также пострадали еще несколько человек, Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело.