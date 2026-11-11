Семь человек погибли в Марий Эл при столкновении двух машин

Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

«На 45-м километре автодороги „Вятка“ произошло столкновение двух легковых автомашин. В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», — отметили в сообщении.

Авария произошла в Звениговском районе около 20:40 по московскому времени.

Сотрудники ГАИ устанавливают причину и обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл Владимир Мухачев.

Ранее в Болгарии произошло массовое ДТП с участием более 80 машин. Причиной стал густой туман, участниками ДТП стали грузовики, легковые автомобили и автобус. Несколько машин загорелись, к месту аварии стянули более 15 пожарных расчетов.