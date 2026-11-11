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    Семь человек погибли в Марий Эл при столкновении двух машин

    пресс-служба ГАИ
    Фото: пресс-служба ГАИ

    Семь человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

    Авария произошла в Звениговском районе около 20:40 по московскому времени.

    «На 45-м километре автодороги „Вятка“ произошло столкновение двух легковых автомашин. В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», — отметили в сообщении.

    пресс-служба ГАИ
    Фото: пресс-служба ГАИ

    Сотрудники ГАИ устанавливают причину и обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл Владимир Мухачев.

    Ранее в Болгарии произошло массовое ДТП с участием более 80 машин. Причиной стал густой туман, участниками ДТП стали грузовики, легковые автомобили и автобус. Несколько машин загорелись, к месту аварии стянули более 15 пожарных расчетов.

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