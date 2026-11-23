Друг Усольцевых: в тайге Сергей мог зарезать жену и дочь, а потом напиться

Друг пропавшего Сергея Усольцева Валентин Дегтерев рассказал, что нашел новые следы, не замеченные поисковиками. На их основе он выдвинул страшную версию о гибели семьи, сообщил StarHit .

Дегтерев просмотрел скриншоты видеозаписи от 2 октября 2025 года, сделанной в районе станции Буратино. По его словам, поисковики плохо проверили это место.

Также он напомнил, как рассказывали, что Сергей Усольцев покупал небольшие флаконы с алкоголем. В последний раз в поселке Кутурчин он купил в магазине вместе с ними еще и нож, который и попал в кадр.

«Вот вам следы Усольцева, генетический материал можете брать. Видимо, Сережа Усольцев напился хорошо после того, как свою семью зарезал. Отправил и дочь, и жену на тот свет, а потом выпил залпом две бутылки алкоголя», — предположил друг семьи.

Также Дегтерев назвал сына Ирины Данилу Баталова предателем, который мог знать обстоятельства их исчезновения, но скрыл информацию. Ранее сын Усольцевой заявил, что самостоятельно не ищет родных.