На 15-м километре автодороги Барыбино-Большое Алексеевское в Домодедовском городском округе съехал в кювет и перевернулся школьный автобус с детьми, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Авария произошла 24 ноября около 15:00. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

«В момент происшествия в салоне находилось 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет, медицинская помощь им не потребовалась», — отметили в надзорном ведомстве.

Домодедовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства.

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