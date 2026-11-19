СК: в Петропавловске-Камчатском выявили очаг острой кишечной инфекции в школе

В одной из школ на Камчатке зафиксировали очаг острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба СК по Камчатскому краю.

В медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции обратились четверо сотрудников и 28 учащихся школы. Госпитализация не потребовалась, заболевшим оказали амбулаторную помощь.

В учебном заведении работает следственная группа. По результатам проводимой доследственной проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее Пугачевском районе Саратовской области произошел всплеск заболеваемости описторхозом. В больницу поступили 19 человек, все они купленную в магазинах сети «Пивзавод» вяленую рыбу.

До этого пятеро школьников в Челябинске отравились шаурмой. Врачи диагностировали им энтероколит, точку продаж проверяли специалисты Роспотребнадзора.