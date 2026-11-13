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    В пожаре на востоке Москвы погибли сестры-близняшки и их мать

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    При пожаре на востоке Москвы погибли сестры-близнецы. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

    Пожар произошел в квартире на Алтайской улице. Погибли три человека, в том числе и девочки-близняшки.

    Информацию о погибшей семье телеграм-каналу сообщила соседка. По ее словам, семья девочек считалась неблагополучной.

    Пожарные спасли 11 жильцов дома, среди них — пятеро детей. Горели личные вещи и мебель. Возгорание ликвидировали. Причину пожара установят специалисты после пожарно-технической экспертизы.

    Ранее в Санкт-Петербурге в одноэтажном частном доме на улице Героев произошел пожар. Огонь охватил наружную стену дома. Погиб мужчина, его нашли после того, как огонь потушили.

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