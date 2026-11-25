Циклон «Вилка», вызвавший снегопад и сугробы в Московской области, зародился над Атлантическим океаном и вобрал влагу со Средиземного моря и Балкан. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Циклон прошел длинный путь через юг Европы, после чего сформировался в мощный вихрь.

«Путь его был неблизкий. Зародился он над Атлантическим океаном, затем отметился сильными дождями на Иберийском полуострове, в Пиренеях, на севере Италии, потом на Балканах. И в конце концов получил дополнительный импульс более холодным воздухом и закрутился в хороший ярко выраженный циклонический вихрь. Большое количество влаги — это Средиземное море, Балканы, вот оттуда пришла эта влага, здесь она осела хорошими, приличными, уже вполне зимними сугробами», — отметил он.

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