У побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане в 16:22 (08:22 по московскому времени) 23 ноября», — отметила она.

Эпицентр находился в 160 километрах юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения располагался на глубине 34 километра.

В начале ноября в японской префектуре Сидзуока случилось землетрясение магнитудой 5,7. Более 20 человек пострадали, некоторые получили травмы из-за падения с лестниц. Пострадавших доставили в больницы.