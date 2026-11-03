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    Четыре человека пострадали в ДТП легковушки с автобусом в Петербурге

    Фото: РИА «Новости»

    Четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

    «Второго ноября в 23:45 поступило сообщение о ДТП по адресу: Московский район, площадь Конституции. Произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля», — уточнили в ведомстве.

    В результате аварии пострадали четыре женщины. Их госпитализировали. Ведомство привлекало к ликвидации последствий аварии 10 сотрудников и две единицы техники.

    Ранее в Москве неизвестный мужчина набросился с ножом на госавтоинспектора, прибывшего на место аварии. Сотрудники ГИБДД смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие.

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