Трое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

На трассе Рас-Гариб — Хургада в Египте автобус столкнулся с грузовиком, три человека погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.

«В результате столкновения автобуса с груженым песком грузовиком погибли три человека, пострадали 25, в том числе иностранцы — трое россиян, итальянец и француз», — отметил собеседник агентства.

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных — ушибы и порезы.

При этом операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, пока не получали обращений и жалоб от своих клиентов в связи с аварией.

«По имеющейся информации, пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба, позднее троих пациентов перевели в общую больницу Хургады», — отметил Кирилл Сгибнев, руководитель комитета РСТ по страхованию.

Ранее в Ставропольском крае грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой. Пострадали 12 человек.