В Саратове столкнулись трамвай и внедорожник, есть погибший

Водитель иномарки погиб в аварии с трамваем в Саратове

Трамвай и Chevrolet Niva столкнулись в Саратове, водитель автомобиля погиб на месте. Об этом 360.ru рассказали очевидцы, информацию также подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как рассказал 360.ru мужчина, который ехал в трамвае, пассажиров сильно тряхнуло, но никто не пострадал.

«Я подумал, что съехали с рельсов. А потом, когда остановились, увидел, что машина влетела в столб», — поделился очевидец.

Прокуратура Октябрьского района Саратова организовала проверку по факту ДТП с участием транспорта. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что трое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте.