Мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД в Москве
Неизвестный мужчина ранил ножом сотрудника Госавтоинспекции, прибывшего на место ДТП в Москве. Полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нападавшего. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.
Ночью 1 ноября на Фруктовой улице столкнулись легковой автомобиль и электровелосипед. Инспекторы приехали для оформления происшествия, однако в их работу вмешался посторонний мужчина.
Он попытался помешать проверке и нанес удары ножом одному из сотрудников ГИБДД. В ответ инспектор применил служебное оружие и обезвредил нападавшего.
Подозреваемого доставили в больницу. Следователи планируют допросить его после получения разрешения врачей.
По факту нападения возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее судимый житель Называевского района Омской области напал с ножом на сотрудника уголовного розыска. Тот сумел обезвредить и задержать агрессора.