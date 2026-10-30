Президент мотоклуба Чесноков предупредил, что покупка мототехники для подростков может обернуться тяжелыми травмами

Покупка мототехники для подростков может обернуться для них тяжелыми травмами и даже гибелью. Об этом сообщил президент мотоклуба Александр Чесноков, передает pravda-nn.ru .

Типичные аргументы подростков — «я буду ездить по правилам», «только в лесу» или «сам буду ремонтировать» — не отменяют рисков, сообщил руководитель регионального травматологического центра Дмитрий Рябиков. По словам спикера, на все эти доводы ответ должен быть один: нет. Чтобы ездить по правилам, нужно сдать экзамен, а на питбайках передвигаться можно только по специальным закрытым трассам.

Спикер отметил, что подростки часто ездят втроем и без шлемов, совершают трюки и не имеют навыков оказания первой помощи. Рябиков привел примеры: 17-летний подросток, которому бабушка подарила мотоцикл, через три месяца попал в ДТП с тяжелым переломом бедренной кости и повреждением артерии. Другой пациент в том же возрасте после перелома голени снова сел за руль и получил открытый перелом по линии еще не сросшейся кости.