В Пензеской области грузовик Sitrak сбил 63-летнюю женщину

В Нижнем Ломове произошло смертельное ДТП. Утром 29 октября на улице Московской грузовик Sitrak с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя сбил 63-летнюю женщину, пишет «Пенза-пресс» .

От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Пензенской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными в темное время суток. Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и носить световозвращающие элементы на одежде.