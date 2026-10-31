Два человека пострадали в аварии в Саратовской области
В Саратовской области в массовом ДТП пострадали два человека. Об этом «СарИнформ» сообщил источник в региональной Госавтоинспекции.
В пятницу, 30 октября, около 10:30 возле села Клены Вольского района произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей: «Газели», ВАЗ-2114, Hyundai и грузового Mercedes.
В результате столкновения пострадали 22-летний водитель отечественного автомобиля и 64-летняя пассажирка Hyundai. Оба были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии и виновник устанавливаются.