Два авто сгорели в Марьиной Роще
На северо-востоке Москвы в Марьиной Роще сгорели два автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.
Все произошло на Октябрьской улице, дом № 4, корпус 2. Площадь возгорания достигла восьми квадратных метров.
«В одном из авто произошла разгерметизация топливного бака», — уточнил источник.
На место прибыли экстренные службы, открытое горение ликвидировали.
Ранее под Ногинском случилось ДТП с участием автобуса и грузовика. В салоне автобуса находились 12 пассажиров, троим в результате аварии потребовалась медицинская помощь.
До этого троллейбус сбил 78-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы головы, ее госпитализировали.
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