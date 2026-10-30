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    Два авто сгорели в Марьиной Роще

    На северо-востоке Москвы в Марьиной Роще сгорели два автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

    Все произошло на Октябрьской улице, дом № 4, корпус 2. Площадь возгорания достигла восьми квадратных метров.

    «В одном из авто произошла разгерметизация топливного бака», — уточнил источник.

    На место прибыли экстренные службы, открытое горение ликвидировали.

    Ранее под Ногинском случилось ДТП с участием автобуса и грузовика. В салоне автобуса находились 12 пассажиров, троим в результате аварии потребовалась медицинская помощь.

    До этого троллейбус сбил 78-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы головы, ее госпитализировали.

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