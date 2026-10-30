Четверо россиян получили травмы в ДТП с автобусом на востоке Египта
Генконсульство в Хургаде: в ДТП в Египте пострадали четверо россиян
Четыре гражданина России получили легкие травмы в ДТП в 10 километрах от города Рас-Гариб. Об этом сообщило генеральное консульство в Хургаде.
Авария произошла ранним утром 30 октября. Пассажирский рейсовый автобус в лоб столкнулся с грузовиком, перевозившим песок.
По предварительной информации, погибли два гражданина Египта, еще 27 человек получили травмы. Всем, включая четверых россиян, оказали медицинскую помощь.
«На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи», — отметили в консульстве.
Ранее СМИ сообщили, что при аварии погибли три человека. Также передавали информацию о трех пострадавших гражданах России.
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