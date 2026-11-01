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    Один человек погиб и один пострадал при ДТП в Балашихе

    Легковушка наехала на грузовик в Балашихе, один человек погиб, один пострадал

    Фото: Пресс-служба МВД

    На 27 километре трассы М-7 «Волга» в Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие. Погиб один человек, один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    ДТП произошло примерно в 22:00, отметили в ГАИ.

    «По предварительной информации, мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Chery, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную грузовую автомашину марки Mercedes. В результате ДТП погиб 36-летний пассажир легковушки, а 42-летний водитель с телесными повреждениями был госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

    Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Накануне в Карелии произошло ДТП, в котором погибли сотрудники Госавтоинспекции. Столкнулись два автомобиля, в одном из них находились полицейские при исполнении служебных обязанностей. Жертвами ДТП стали три человека, в том числе двое полицейских.

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