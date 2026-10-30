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    В ДТП в Карелии погибли три человека, в том числе двое полицейских

    Фото: РИА «Новости»

    При аварии на федеральной трассе в Карелии погибли три человека, в том числе двое полицейских. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

    «В пятницу в 16:20 по московскому времени на 502-м километре трассы Р-21 „Кола“ в Кондопожском районе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции», — сообщили в ведомстве.

    Полицейские находились в машине и находились при исполнении служебных обязанностей.

    В Саратове столкнулись трамвай и Chevrolet Niva, водитель автомобиля погиб на месте. Трамвай сильно тряхнуло, но никто из пассажи ров не пострадал. Машина от удара влетела в столб.

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