В ДТП в Карелии погибли три человека, в том числе двое полицейских

При аварии на федеральной трассе в Карелии погибли три человека, в том числе двое полицейских. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

«В пятницу в 16:20 по московскому времени на 502-м километре трассы Р-21 „Кола“ в Кондопожском районе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции», — сообщили в ведомстве.

Полицейские находились в машине и находились при исполнении служебных обязанностей.

В Саратове столкнулись трамвай и Chevrolet Niva, водитель автомобиля погиб на месте. Трамвай сильно тряхнуло, но никто из пассажи ров не пострадал. Машина от удара влетела в столб.