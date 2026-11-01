360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Полицейские помогли одинокому ребенку на заснеженной трассе под Норильском

    Госавтоинспекторы заметили одиного ребенка 11-12 лет на заснеженной трассе Норильск — Талнах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

    «Маленький пешеход примерно 11–12 лет шел в сумерках по обочине проезжей части по ходу движения. Это представляло опасность для его жизни», — написала она.

    Из-за снегопада, порывистого ветра и плохой видимости путешествие школьника могло плохо закончиться. Полицейские доставили ребенка к родным.

    Со школьником и его близкими провели беседу о безопасности на дороге.

    Ранее в Хабаровском крае в результате ДТП погибла девятилетняя девочка. Водитель сбил ребенка, автомобилиста объявили в розыск.

    Читайте также

    Два авто сгорели в Марьиной Роще

    Трое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

    На Киевском шоссе столкнулись грузовик и шесть легковых машин

    Два авто сгорели в Марьиной Роще

    Трое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

    На Киевском шоссе столкнулись грузовик и шесть легковых машин