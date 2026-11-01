Полицейские помогли одинокому ребенку на заснеженной трассе под Норильском

Госавтоинспекторы заметили одиного ребенка 11-12 лет на заснеженной трассе Норильск — Талнах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале .

«Маленький пешеход примерно 11–12 лет шел в сумерках по обочине проезжей части по ходу движения. Это представляло опасность для его жизни», — написала она.

Из-за снегопада, порывистого ветра и плохой видимости путешествие школьника могло плохо закончиться. Полицейские доставили ребенка к родным.

Со школьником и его близкими провели беседу о безопасности на дороге.

Ранее в Хабаровском крае в результате ДТП погибла девятилетняя девочка. Водитель сбил ребенка, автомобилиста объявили в розыск.