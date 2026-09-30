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    Четыре человека попали в больницу после взрыва аккумулятора мопеда в Петербурге

    Фото: РИА «Новости»

    Аккумулятор мопеда взорвался в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пострадали четыре человека, сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Пожар разгорелся в двухкомнатной квартире. Очевидцы сообщили, что огонь появился после взрыва аккумулятора, который стоял на зарядке.

    В квартире находилась женщина с тремя детьми, тяжелые ожоги получил 23-летний сын и его 11-летняя сестра. Два человека с верхних этажей отравились угарным газом. Всех четверых госпитализировали.

    По данным МЧС региона, огонь охватил все 50 квадратных метров квартиры. Сообщение поступило в 23:20 29 сентября, пожар ликвидировали в 0:47 30 сентября.

    К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

    В понедельник, 28 сентября, на заводе по производству петард в Ярославской области произошел взрыв и разгорелся пожар. Погибли 14 человек, их личности установлены. Жертвами ЧП стали работники предприятия и одна жительница села, где расположено предприятие.

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