Четыре человека попали в больницу после взрыва аккумулятора мопеда в Петербурге

Аккумулятор мопеда взорвался в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга. Пострадали четыре человека, сообщил телеканал РЕН ТВ .

Пожар разгорелся в двухкомнатной квартире. Очевидцы сообщили, что огонь появился после взрыва аккумулятора, который стоял на зарядке.

В квартире находилась женщина с тремя детьми, тяжелые ожоги получил 23-летний сын и его 11-летняя сестра. Два человека с верхних этажей отравились угарным газом. Всех четверых госпитализировали.

По данным МЧС региона, огонь охватил все 50 квадратных метров квартиры. Сообщение поступило в 23:20 29 сентября, пожар ликвидировали в 0:47 30 сентября.

К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

В понедельник, 28 сентября, на заводе по производству петард в Ярославской области произошел взрыв и разгорелся пожар. Погибли 14 человек, их личности установлены. Жертвами ЧП стали работники предприятия и одна жительница села, где расположено предприятие.